Nike Air Max 90 Sabatilles - Home

JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae
Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .
Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb colors fàcils de combinar.
Nike Air Max 90
Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb colors fàcils de combinar.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.5 estrelles
JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae
Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .
Love them
rogerl829011514
Love them de kleur alles is top alleen 1 min punt voor het geld zou de afwerking iets beter kunnen maar daar lopen ze niet minder om top schoen
Nike Air Max 90