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Nike Air Max 90 Sabatilles - Home - Blanc/Aurora Blue/Blanc

Nike Air Max 90

Sabatilles - Home

159,99 €
Nike Air Max 90 Sabatilles - Home - Blanc/Aurora Blue/Blanc
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Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb colors fàcils de combinar.


  • Color mostrat: Blanc/Aurora Blue/Blanc
  • Model: IZ2746-100

Nike Air Max 90

159,99 €

Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb colors fàcils de combinar.

Avantatges

  • La part superior de pell autèntica i sintètica amb revestiments de materials sintètics crea un look per capes durador.
  • L'amortiment Max Air és suau i còmode i ofereix la quantitat de subjecció justa.
  • La sola exterior de goma tipus gofra proporciona una tracció duradora i un estil clàssic.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Blanc/Aurora Blue/Blanc
  • Model: IZ2746-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

4.5 estrelles

  • JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae

    Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .

  • Love them

    rogerl829011514

    Love them de kleur alles is top alleen 1 min punt voor het geld zou de afwerking iets beter kunnen maar daar lopen ze niet minder om top schoen

Nike Air Max 90 Sabatilles - Home

Nike Air Max 90

159,99 €

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