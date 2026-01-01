Nike Air Max 90 Sabatilles - Home

Nike Air Max 90
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Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb colors fàcils de combinar.
- Color mostrat: Negre/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Model: IV4695-001
Nike Air Max 90
Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb colors fàcils de combinar.
Avantatges
- L'amortiment Max Air és suau i còmode i ofereix la quantitat de subjecció justa.
- La part superior està confeccionada amb pell d'ant prèmium per oferir un look i una sensació elegants.
- La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
- La sola exterior de goma tipus gofra proporciona una tracció duradora i un estil clàssic.
Detalls del producte
- Zona del turmell de perfil baix
- Entresola d'escuma
- Color mostrat: Negre/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Model: IV4695-001
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Air Max 90