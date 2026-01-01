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Nike Air Max 90 Sabatilles - Home - Negre/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey

Nike Air Max 90

Sabatilles - Home

149,99 €
Nike Air Max 90 Sabatilles - Home - Negre/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
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Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb colors fàcils de combinar.


  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
  • Model: IV4695-001

Nike Air Max 90

149,99 €

Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb colors fàcils de combinar.

Avantatges

  • L'amortiment Max Air és suau i còmode i ofereix la quantitat de subjecció justa.
  • La part superior està confeccionada amb pell d'ant prèmium per oferir un look i una sensació elegants.
  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • La sola exterior de goma tipus gofra proporciona una tracció duradora i un estil clàssic.

Detalls del producte

  • Zona del turmell de perfil baix
  • Entresola d'escuma
  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
  • Model: IV4695-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Air Max 90 Sabatilles - Home

    Nike Air Max 90

    149,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 8