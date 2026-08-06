Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Sabatilles - Home

Happy customer.
Oneal557477304
Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.
Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb detalls metal·litzats i d'escorpí que aporten un toc original.
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"
Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb detalls metal·litzats i d'escorpí que aporten un toc original.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.9 estrelles
Happy customer.
Oneal557477304
Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.
AM90´s premium scorpion edition rockt!
MichaelP884435975
nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium
Super kwaliteit wat je gewend bent van Nikes
Brian316417580
Snel geleverd en echt een mooi paar schoenen mijn zoon vind dat ook die heeft namelijk dezelfde
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"