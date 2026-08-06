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Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Sabatilles - Home - Negre/Gamma Blue/Ice/Chrome

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

Sabatilles - Home

149,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb detalls metal·litzats i d'escorpí que aporten un toc original.


  • Color mostrat: Negre/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Model: IQ9438-001

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

149,99 €

Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb detalls metal·litzats i d'escorpí que aporten un toc original.

Avantatges

  • La part superior de pell sintètica i autèntica amb revestiments de materials sintètics crea un look per capes durador.
  • L'amortiment Max Air és suau i còmode i ofereix la quantitat de subjecció justa.
  • La sola exterior de goma tipus gofra proporciona una tracció duradora i un estil clàssic.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Negre/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Model: IQ9438-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (8)

4.9 estrelles

  • Happy customer.

    Oneal557477304

    Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.

  • AM90´s premium scorpion edition rockt!

    MichaelP884435975

    nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium

  • Super kwaliteit wat je gewend bent van Nikes

    Brian316417580

    Snel geleverd en echt een mooi paar schoenen mijn zoon vind dat ook die heeft namelijk dezelfde

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Sabatilles - Home

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

149,99 €

Completa el look

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