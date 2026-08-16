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Nike Air Max 90 Premium Sabatilles - Home - Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust

Nike Air Max 90 Premium

Sabatilles - Home

149,99 €
Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
Phantom/Crema II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Negre/Iron Grey/Cool Grey/Negre
Light Smoke Grey/Smoke Grey/Volt/Iron Grey
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Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb colors fàcils de combinar.


  • Color mostrat: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Model: IM5759-100

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €

Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb colors fàcils de combinar.

Avantatges

  • L'amortiment Max Air és suau i còmode, i ofereix la quantitat de subjecció justa.
  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • La sola exterior de goma tipus gofra proporciona una tracció duradora i un estil clàssic.

Detalls del producte

  • Zona del turmell de perfil baix
  • Entresola d'escuma
  • Color mostrat: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Model: IM5759-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (22)

4.8 estrelles

  • Frédéric687972698

    Elles sont très belles 🤩 très confortable comme des pantoufles !!!

  • MaryP12913563

    Its nice so comfortable to wear...hope that have color navy blue combination color

  • Annamária735089855

    Jó minőségű, jó méretű. Kényelmes.

Nike Air Max 90 Premium Sabatilles - Home

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €

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