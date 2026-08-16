Nike Air Max 90 Premium Sabatilles - Home

Frédéric687972698
Elles sont très belles 🤩 très confortable comme des pantoufles !!!
Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb colors fàcils de combinar.
Nike Air Max 90 Premium
Les Air Max 90 continuen fidels a les seves arrels de running amb la icònica sola exterior tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. L'amortiment visible ofereix comoditat en cada trepitjada amb colors fàcils de combinar.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.8 estrelles
Frédéric687972698
Elles sont très belles 🤩 très confortable comme des pantoufles !!!
MaryP12913563
Its nice so comfortable to wear...hope that have color navy blue combination color
Annamária735089855
Jó minőségű, jó méretű. Kényelmes.
Nike Air Max 90 Premium