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Nike Air Max 90 Premium Sabatilles - Home - Multicolor/Multicolor/Hyper Crimson/Negre

Nike Air Max 90 Premium

Sabatilles - Home

149,99 €
Nike Air Max 90 Premium Sabatilles - Home - Multicolor/Multicolor/Hyper Crimson/Negre
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Gaudeix del futbol en l'escenari més gran amb aquestes icòniques Air Max 90. Els estampats en remolins i els tons grisos inclouen detalls de color taronja intens per simbolitzar l'equip "Oranje". Les sabatilles continuen fidels a les seves arrels de running amb la sola exterior clàssica tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. Els colors atrevits i l'amortiment visible completen les sabatilles.


  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Hyper Crimson/Negre
  • Model: IQ0172-900

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €

Gaudeix del futbol en l'escenari més gran amb aquestes icòniques Air Max 90. Els estampats en remolins i els tons grisos inclouen detalls de color taronja intens per simbolitzar l'equip "Oranje". Les sabatilles continuen fidels a les seves arrels de running amb la sola exterior clàssica tipus gofra, mentre que els revestiments cosits i els detalls texturats creen l'estètica dels anys 90 que tant t'agrada. Els colors atrevits i l'amortiment visible completen les sabatilles.

Avantatges

  • La part superior de tela amb revestiments de pell i materials sintètics crea un look per capes durador.
  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • La sola exterior de goma tipus gofra proporciona una tracció duradora i un estil clàssic.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Hyper Crimson/Negre
  • Model: IQ0172-900

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (12)

4.8 estrelles

  • Ok

    Manuel597420244

    Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok

  • Great fit, colors and styling; very comfy shoe to wear.

    Christopher198865

    Love the fit, usually wear a size 13 in other brands, butfits great for my big wide foot using Nikes sizing chart. Been wearing skateboard shoes for the past 30 years, these are so comfortable compared to those. I really like this shoe. I like the option to have them laced wider with a wider set of lacing holes down by the toes. Color combination of the different grays along with the vibrant orange accent is really nicely styled.

  • Awesome 90s.

    john646473682

    The Premium title is deserved. These look and feel great. The quality is outstanding, I can’t recommend them enough.

Nike Air Max 90 Premium Sabatilles - Home

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €