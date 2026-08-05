Nike Air Max 90 LTR Sabatilles - Nen/a

Vaͣnnaͣhͪ45023052
Love them! Love them! Love them! Love them!
Les Nike Air Max 90 LTR s'actualitzen amb un tacte elevat. La unitat Max Air s'ha actualitzat per als peus en creixement amb un amortiment més suau i flexible i una forma de la puntera per bellugar els dits sense problemes. El disseny i el look són els mateixos que el del model dels anys 90 per portar un clàssic a les noves generacions.
Nike Air Max 90 LTR
LES EMBLEMÀTIQUES AIR PER A NENS I NENES.
Les Nike Air Max 90 LTR s'actualitzen amb un tacte elevat. La unitat Max Air s'ha actualitzat per als peus en creixement amb un amortiment més suau i flexible i una forma de la puntera per bellugar els dits sense problemes. El disseny i el look són els mateixos que el del model dels anys 90 per portar un clàssic a les noves generacions.
Aquestes sabatilles de perfil baix estan confeccionades amb pell i pell sintètica duradores per oferir un look clàssic. La forma de les sabatilles permet moure els dits sense problemes i l'ajust fa que els peus més en creixement se sentin còmodes.
La unitat Max Air s'adapta als peus dels més petits amb una sensació més suau. A més, l'escuma flexible proporciona més amortiment en cada trepitjada.
Coixinet addicional a la zona del turmell que proporciona una sensació agradable i un ajust còmode.
Sola de goma completa amb ranures que ofereixen flexibilitat i permeten fer passes amb naturalitat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.6 estrelles
Vaͣnnaͣhͪ45023052
Love them! Love them! Love them! Love them!
Allisonk397280649
Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.
Shoes
alex250353355
The laces didn’t go with the shoe
Nike Air Max 90 LTR
Descobreix les sabatilles Nike Air Max 90 LTR per a nen/a
Les sabatilles de perfil baix estan confeccionades amb pell autèntica i sintètica molt resistent que aporta una sensació clàssica. La forma permet moure els dits sense problemes i l'ajust fa que els peus en creixement se sentin còmodes.
La unitat Max Air és més suau, perfecta per als més petits. A més, l'escuma flexible i amb amortiment els ajuda a caminar més fàcilment.
L'enconxat addicional a la zona del turmell proporciona una sensació agradable i un ajust còmode.