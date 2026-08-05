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Nike Air Max 90 LTR Sabatilles - Nen/a - Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey

Nike Air Max 90 LTR

Sabatilles - Nen/a

119,99 €
Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
Negre/Negre/Blanc/Negre
Blanc/Negre/Anthracite/Playful Pink
Negre/Dark Smoke Grey/Racer Blue
Phantom/Crema II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Blanc/Phantom/Light Orewood Brown
Negre/Gamma Blue/Ice/Chrome
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Nike Air Max 90 LTR s'actualitzen amb un tacte elevat. La unitat Max Air s'ha actualitzat per als peus en creixement amb un amortiment més suau i flexible i una forma de la puntera per bellugar els dits sense problemes. El disseny i el look són els mateixos que el del model dels anys 90 per portar un clàssic a les noves generacions.


  • Color mostrat: Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Model: CD6864-034

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

LES EMBLEMÀTIQUES AIR PER A NENS I NENES.

Les Nike Air Max 90 LTR s'actualitzen amb un tacte elevat. La unitat Max Air s'ha actualitzat per als peus en creixement amb un amortiment més suau i flexible i una forma de la puntera per bellugar els dits sense problemes. El disseny i el look són els mateixos que el del model dels anys 90 per portar un clàssic a les noves generacions.

Un clàssic actualitzat

Aquestes sabatilles de perfil baix estan confeccionades amb pell i pell sintètica duradores per oferir un look clàssic. La forma de les sabatilles permet moure els dits sense problemes i l'ajust fa que els peus més en creixement se sentin còmodes.

Comoditat i amortiment

La unitat Max Air s'adapta als peus dels més petits amb una sensació més suau. A més, l'escuma flexible proporciona més amortiment en cada trepitjada.

Disseny enconxat

Coixinet addicional a la zona del turmell que proporciona una sensació agradable i un ajust còmode.

Moviments naturals

Sola de goma completa amb ranures que ofereixen flexibilitat i permeten fer passes amb naturalitat.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Model: CD6864-034

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (304)

4.6 estrelles

  • Vaͣnnaͣhͪ45023052

    Love them! Love them! Love them! Love them!

  • Allisonk397280649

    Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.

  • Shoes

    alex250353355

    The laces didn’t go with the shoe

Nike Air Max 90 LTR Sabatilles - Nen/a

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

Completa el look

Item 3 of 3

Descobreix les sabatilles Nike Air Max 90 LTR per a nen/a

Un clàssic actualitzat

Les sabatilles de perfil baix estan confeccionades amb pell autèntica i sintètica molt resistent que aporta una sensació clàssica. La forma permet moure els dits sense problemes i l'ajust fa que els peus en creixement se sentin còmodes.

Comoditat i amortiment

La unitat Max Air és més suau, perfecta per als més petits. A més, l'escuma flexible i amb amortiment els ajuda a caminar més fàcilment.

Disseny enconxat

L'enconxat addicional a la zona del turmell proporciona una sensació agradable i un ajust còmode.