Nike Air Max 90 Drift Sabatilles - Home

Comfortable sneakers
AndrewG136657129
Very comfortable,highly recommend
Les Air Max 90 Drift afegeixen una opció més duradora a la teva col·lecció de sabatilles. Les diferents textures aporten un look per capes, incloent-hi el teixit Ripstop resistent, la goma i la pell sintètica. D'altra banda, l'amortiment Max Air i la sola exterior tipus gofra mantenen la comoditat ideal per als carrers o per als camins.
Nike Air Max 90 Drift
Les Air Max 90 Drift afegeixen una opció més duradora a la teva col·lecció de sabatilles. Les diferents textures aporten un look per capes, incloent-hi el teixit Ripstop resistent, la goma i la pell sintètica. D'altra banda, l'amortiment Max Air i la sola exterior tipus gofra mantenen la comoditat ideal per als carrers o per als camins.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.4 estrelles
Comfortable sneakers
AndrewG136657129
Very comfortable,highly recommend
To good to be true!
Sebastian840460051
Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.
marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33
Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety
Nike Air Max 90 Drift