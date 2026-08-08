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Nike Air Max 90 Drift Sabatilles - Home - Vast Grey/Blanc/Negre/Pencil Point

Nike Air Max 90 Drift

Sabatilles - Home

30 % de descompte
Vast Grey/Blanc/Negre/Pencil Point
Negre/Dark Stucco/Reflect Silver/Wolf Grey
Dark Obsidian/Psychic Blue/Blanc
Light Bone/Neutral Olive/Negre/Off White
Negre/Negre/Negre
Pure Platinum/Carmesí brillant/Negre
Parachute Beige/Negre/Summit White/Caqui clar
Negre/Dusty Cactus/Anthracite
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Les Air Max 90 Drift afegeixen una opció més duradora a la teva col·lecció de sabatilles. Les diferents textures aporten un look per capes, incloent-hi el teixit Ripstop resistent, la goma i la pell sintètica. D'altra banda, l'amortiment Max Air i la sola exterior tipus gofra mantenen la comoditat ideal per als carrers o per als camins.


  • Color mostrat: Vast Grey/Blanc/Negre/Pencil Point
  • Model: IO1908-078

Nike Air Max 90 Drift

30 % de descompte

Les Air Max 90 Drift afegeixen una opció més duradora a la teva col·lecció de sabatilles. Les diferents textures aporten un look per capes, incloent-hi el teixit Ripstop resistent, la goma i la pell sintètica. D'altra banda, l'amortiment Max Air i la sola exterior tipus gofra mantenen la comoditat ideal per als carrers o per als camins.

Avantatges

  • La part superior combina pell sintètica, teixit Ripstop i goma per oferir look per capes durador.
  • L'entresola d'escuma i la unitat Max Air al taló ofereixen un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma tipus gofra aporta més durabilitat, tracció i un estil clàssic.

Detalls del producte

  • Zona del turmell enconxada
  • Escuma per sota dels peus
  • Color mostrat: Vast Grey/Blanc/Negre/Pencil Point
  • Model: IO1908-078

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (69)

4.4 estrelles

  • Comfortable sneakers

    AndrewG136657129

    Very comfortable,highly recommend

  • To good to be true!

    Sebastian840460051

    Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.

  • marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33

    Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety

Nike Air Max 90 Drift Sabatilles - Home

Nike Air Max 90 Drift

30 % de descompte

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