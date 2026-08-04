Nike Air Max 270 Sabatilles - Nadó i infant

Nike Air Max 270

79,99 €

L'AIR HO ÉS TOT.

Les Nike Air Max 270 se centren en oferir molt d'Air als peuets. Els més petits poden veure els 270 graus d'amortiment Air als laterals i la part posterior. Aquestes sabatilles per al dia a dia ofereixen molta comoditat per a les aventures del dia a dia.

Lleugeresa i transpirabilitat

El teixit proporciona un ajust estructurat amb transpirabilitat a la part superior del peu.

Estil Air complet

La unitat 270 Max Air permet als més petits veure la tecnologia Air amb un angle de 270 graus. L'escuma suau es combina amb un amortiment imparable.

Moviment natural

Les ranures de la sola de goma aporten flexibilitat per afavorir una trepitjada natural.