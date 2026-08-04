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Nike Air Max 270 Sabatilles - Nadó i infant - Blanc/Light Smoke Grey/Pink Foam

Nike Air Max 270

Sabatilles - Nadó i infant

79,99 €
Blanc/Light Smoke Grey/Pink Foam
Negre/Anthracite/Blanc
Negre/Negre
Tria una tallaGuia de talles
  • El disseny queda petit; et recomanem que demanis mitja talla més
Recollida gratuïta
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Les Nike Air Max 270 se centren en oferir molt d'Air als peuets. Els més petits poden veure els 270 graus d'amortiment Air als laterals i la part posterior. Aquestes sabatilles per al dia a dia ofereixen molta comoditat per a les aventures del dia a dia.


  • Color mostrat: Blanc/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Model: DD1646-122

Nike Air Max 270

79,99 €

L'AIR HO ÉS TOT.

Les Nike Air Max 270 se centren en oferir molt d'Air als peuets. Els més petits poden veure els 270 graus d'amortiment Air als laterals i la part posterior. Aquestes sabatilles per al dia a dia ofereixen molta comoditat per a les aventures del dia a dia.

Lleugeresa i transpirabilitat

El teixit proporciona un ajust estructurat amb transpirabilitat a la part superior del peu.

Estil Air complet

La unitat 270 Max Air permet als més petits veure la tecnologia Air amb un angle de 270 graus. L'escuma suau es combina amb un amortiment imparable.

Moviment natural

Les ranures de la sola de goma aporten flexibilitat per afavorir una trepitjada natural.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Blanc/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Model: DD1646-122

Talles i ajustos

    • El disseny queda petit; et recomanem que demanis mitja talla més
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (42)

4.5 estrelles

  • Sneakers for my 4 year old son

    MiguelC824164954

    Fun love the colors looks great on my son

  • Top

    bianca690386634

    Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie

  • The perfect fit

    Troy12515518

    Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike

Nike Air Max 270 Sabatilles - Nadó i infant

Nike Air Max 270

79,99 €

Completa el look

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Descobreix les sabatilles Nike Air Max 270 per a nadó i infant

Lleugeresa i transpirabilitat

El teixit proporciona un ajust estructurat amb transpirabilitat a la part superior del peu.

Estil Air complet

La unitat 270 Max Air permet als més petits veure la tecnologia Air amb un angle de 270 graus. L'escuma suau es combina amb un amortiment imparable.

Moviment natural

Les ranures de la sola de goma aporten flexibilitat per afavorir una trepitjada natural.