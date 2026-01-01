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Nike Air Max 270 By You Sabatilles - Home - Multicolor/Multicolor

Nike Air Max 270 By You

Sabatilles - Home

179,99 €
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Aquesta versió personalitzable de les primeres Nike Air Max per al dia a dia t'ofereix estil, comoditat i una actitud sense límits. El disseny s'inspira en les Air Max més icòniques i destaca la millor innovació de la marca amb la seva gran cambra d'Air i els colors que tu triïs.


  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor
  • Model: IQ8027-900

Nike Air Max 270 By You

179,99 €

Aquesta versió personalitzable de les primeres Nike Air Max per al dia a dia t'ofereix estil, comoditat i una actitud sense límits. El disseny s'inspira en les Air Max més icòniques i destaca la millor innovació de la marca amb la seva gran cambra d'Air i els colors que tu triïs.

Defineix la teva plataforma

Comença amb la part superior de pell i tela. Tria entre una gran varietat de colors i personalitza els logotips Swoosh i els panells posteriors.

Omple't de color

Opta per tons neutres impecables, metal·litzats amb elegància, esportius clàssics o tots alhora. Què crearàs amb tantes opcions?

Expressa't

Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Personalitza el disseny amb un missatge de fins a tres caràcters al panell posterior. A més, el teu nom és a la capsa.

Més avantatges

  • La unitat Max Air 270 t'ofereix amortiment durant tot el dia.
  • Els teixits de la part superior proporcionen un ajust lleuger i una sensació de frescor a cada pas.
  • Entresola d'escuma suau i còmoda.
  • La funda interior elàstica i el disseny tipus botí garanteixen un ajust personalitzat.
  • Goma a la sola exterior per a més tracció i estabilitat.

Detalls del producte

  • Detalls de malla
  • Entresola de dues peces
  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor
  • Model: IQ8027-900

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    Nike Air Max 270 By You Sabatilles - Home

    Nike Air Max 270 By You

    179,99 €

    Més informació

      Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.

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