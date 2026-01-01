Nike Air Max 270 By You Sabatilles - Dona

Nike Air Max 270 By You
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Aquesta versió personalitzable de les primeres Nike Air Max per al dia a dia t'ofereix estil, comoditat i una actitud sense límits. El disseny s'inspira en les Air Max més icòniques i destaca la millor innovació de la marca amb la seva gran cambra d'Air i els colors que tu triïs.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: IQ8028-900
Nike Air Max 270 By You
Aquesta versió personalitzable de les primeres Nike Air Max per al dia a dia t'ofereix estil, comoditat i una actitud sense límits. El disseny s'inspira en les Air Max més icòniques i destaca la millor innovació de la marca amb la seva gran cambra d'Air i els colors que tu triïs.
Defineix la teva plataforma
Comença amb la part superior de pell i tela. Tria entre una gran varietat de colors i personalitza els logotips Swoosh i els panells posteriors.
Omple't de color
Opta per tons neutres impecables, metal·litzats amb elegància, esportius clàssics o tots alhora. Què crearàs amb tantes opcions?
Expressa't
Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Personalitza el disseny amb un missatge de fins a tres caràcters al panell posterior. A més, el teu nom és a la capsa.
Més avantatges
- La unitat Max Air 270 t'ofereix amortiment durant tot el dia.
- Els teixits de la part superior proporcionen un ajust lleuger i una sensació de frescor a cada pas.
- Entresola d'escuma suau i còmoda.
- La funda interior elàstica i el disseny tipus botí garanteixen un ajust personalitzat.
- Goma a la sola exterior per a més tracció i estabilitat.
Detalls del producte
- Detalls de malla
- Entresola de dues peces
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: IQ8028-900
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Nike Air Max 270 By You
Més informació
Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.