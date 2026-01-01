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Air Jordan Ultra SE Sabatilles - Home - Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red

Air Jordan Ultra SE

Sabatilles - Home

149,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Què passa quan reinventes unes de les Jordan més icòniques de la nostra col·lecció? Crees unes sabatilles versàtils, preparades per avançar cap al futur. La pell llisa i la zona del turmell de perfil baix ofereixen més comoditat per al dia a dia.


  • Color mostrat: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
  • Model: IV6252-400

Air Jordan Ultra SE

149,99 €

Què passa quan reinventes unes de les Jordan més icòniques de la nostra col·lecció? Crees unes sabatilles versàtils, preparades per avançar cap al futur. La pell llisa i la zona del turmell de perfil baix ofereixen més comoditat per al dia a dia.

Avantatges

  • La confecció de pell genuïna i pell sintètica suau proporciona més durabilitat.
  • L'amortiment Max Air és suau i còmode i ofereix la quantitat de subjecció justa.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
  • Model: IV6252-400

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan Ultra SE Sabatilles - Home

    Air Jordan Ultra SE

    149,99 €

    Completa el look