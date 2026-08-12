Air Jordan Sixty Plus Low Sabatilles - Nen/a

Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Les Sixty Plus tornen amb un disseny de perfil baix i combinen les cinc Jordan clàssiques que MJ va portar durant els cinc partits en què va anotar més de 60 punts. El resultat són unes sabatilles que canalitzen la grandesa a través de detalls icònics i reten homenatge al llegat del millor jugador de tots els temps.
Air Jordan Sixty Plus Low
Les Sixty Plus tornen amb un disseny de perfil baix i combinen les cinc Jordan clàssiques que MJ va portar durant els cinc partits en què va anotar més de 60 punts. El resultat són unes sabatilles que canalitzen la grandesa a través de detalls icònics i reten homenatge al llegat del millor jugador de tots els temps.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.7 estrelles
Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Great job Nike.
DanielG840640659
My son loves them and he says they feel great!
Style meets comfort
L. Bo
The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.
El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
#productsprovidedbynike
Air Jordan Sixty Plus Low