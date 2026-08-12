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Puntuació alta
Air Jordan Sixty Plus Low Sabatilles - Nen/a - University Blue/Obsidian/Blanc

Air Jordan Sixty Plus Low

Sabatilles - Nen/a

30 % de descompte
University Blue/Obsidian/Blanc
Sail/Negre/Reflect Silver/Fire Red
Blanc/Negre/Pure Platinum
Negre/Dark Smoke Grey
Blanc/True Blue/Varsity Red
Phantom/Palomino/Negre/University Red
Blanc/Tour Yellow/Negre
Negre/Blanc/Gym Red
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Les Sixty Plus tornen amb un disseny de perfil baix i combinen les cinc Jordan clàssiques que MJ va portar durant els cinc partits en què va anotar més de 60 punts. El resultat són unes sabatilles que canalitzen la grandesa a través de detalls icònics i reten homenatge al llegat del millor jugador de tots els temps.


  • Color mostrat: University Blue/Obsidian/Blanc
  • Model: IO1866-400

Air Jordan Sixty Plus Low

30 % de descompte

Les Sixty Plus tornen amb un disseny de perfil baix i combinen les cinc Jordan clàssiques que MJ va portar durant els cinc partits en què va anotar més de 60 punts. El resultat són unes sabatilles que canalitzen la grandesa a través de detalls icònics i reten homenatge al llegat del millor jugador de tots els temps.

Avantatges

  • La part superior de pell autèntica i sintètica aporta més durabilitat i estructura.
  • L'amortiment Max Air és suau i còmode, i ofereix la quantitat de subjecció justa.
  • La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Cordons clàssics
  • Color mostrat: University Blue/Obsidian/Blanc
  • Model: IO1866-400

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (20)

4.7 estrelles

  • Great shoes from the GOAT

    Sonny300123547

    I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.

  • Great job Nike.

    DanielG840640659

    My son loves them and he says they feel great!

  • Style meets comfort

    L. Bo

    The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan Sixty Plus Low Sabatilles - Nen/a

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