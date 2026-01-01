Materials reciclats
Air Jordan
Samarreta de tirants - Dona
Aquest producte està confeccionat, almenys, amb fibres reciclades en un 50%.
Descobreix una sensació de suavitat totalment inesperada. L'artesania i l'ADN Jordan es combinen en una samarreta de tirants apelfada que s'inspira en un jersei per oferir-te una peça de moda urbana perfecta per a looks tant informals com formals.
- Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Negre
- Model: HQ9171-010
Air Jordan
Descobreix una sensació de suavitat totalment inesperada. L'artesania i l'ADN Jordan es combinen en una samarreta de tirants apelfada que s'inspira en un jersei per oferir-te una peça de moda urbana perfecta per a looks tant informals com formals.
Detalls del producte
- 53 % nylon, 34 % raió, 12 % polièster, 1 % elastà
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Negre
- Model: HQ9171-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 173 cm d'alçada
- Ajust cenyit: adaptat a la forma del cos
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan