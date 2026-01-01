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Air Jordan Samarreta de tirants - Dona - Negre/Dark Smoke Grey/Negre

Materials reciclats

Air Jordan

Samarreta de tirants - Dona

99,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat, almenys, amb fibres reciclades en un 50%.

Descobreix una sensació de suavitat totalment inesperada. L'artesania i l'ADN Jordan es combinen en una samarreta de tirants apelfada que s'inspira en un jersei per oferir-te una peça de moda urbana perfecta per a looks tant informals com formals.


  • Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Negre
  • Model: HQ9171-010

Air Jordan

99,99 €

Descobreix una sensació de suavitat totalment inesperada. L'artesania i l'ADN Jordan es combinen en una samarreta de tirants apelfada que s'inspira en un jersei per oferir-te una peça de moda urbana perfecta per a looks tant informals com formals.

Detalls del producte

  • 53 % nylon, 34 % raió, 12 % polièster, 1 % elastà
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Negre
  • Model: HQ9171-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 173 cm d'alçada
    • Ajust cenyit: adaptat a la forma del cos
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan Samarreta de tirants - Dona

    Air Jordan

    99,99 €

    Completa el look