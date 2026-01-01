Air Jordan
Part superior de màniga llarga i teixit Woven - Dona
Serietat a la part davantera. Estil Jordan a la part posterior. El teixit de sarja lleuger d'aquesta part superior amb botons fluida ofereix una textura suau i un caient subtil. Les espatlles caigudes, les mànigues més llargues i l'ajust oversized afegeixen un toc innovador a un disseny clàssic.
- Color mostrat: Dark Smoke Grey
- Model: HJ0020-045
Air Jordan
Serietat a la part davantera. Estil Jordan a la part posterior. El teixit de sarja lleuger d'aquesta part superior amb botons fluida ofereix una textura suau i un caient subtil. Les espatlles caigudes, les mànigues més llargues i l'ajust oversized afegeixen un toc innovador a un disseny clàssic.
Detalls del producte
- 100 % lyocell
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Dark Smoke Grey
- Model: HJ0020-045
Talles i ajustos
- Ajust oversized: ample i espaiós
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan