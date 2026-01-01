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Air Jordan Part superior de màniga llarga i teixit Woven - Dona - Dark Smoke Grey

Air Jordan

Part superior de màniga llarga i teixit Woven - Dona

30 % de descompte
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Serietat a la part davantera. Estil Jordan a la part posterior. El teixit de sarja lleuger d'aquesta part superior amb botons fluida ofereix una textura suau i un caient subtil. Les espatlles caigudes, les mànigues més llargues i l'ajust oversized afegeixen un toc innovador a un disseny clàssic.


  • Color mostrat: Dark Smoke Grey
  • Model: HJ0020-045

Air Jordan

30 % de descompte

Serietat a la part davantera. Estil Jordan a la part posterior. El teixit de sarja lleuger d'aquesta part superior amb botons fluida ofereix una textura suau i un caient subtil. Les espatlles caigudes, les mànigues més llargues i l'ajust oversized afegeixen un toc innovador a un disseny clàssic.

Detalls del producte

  • 100 % lyocell
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Dark Smoke Grey
  • Model: HJ0020-045

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan Part superior de màniga llarga i teixit Woven - Dona

    Air Jordan

    30 % de descompte

    Completa el look

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