Air Jordan OG
Sabatilles - Dona
Les Air Jordan OG, dissenyades per a les jugadores de bàsquet i inspirades en el llegat d'MJ, estan preparades per al seu debut. Aquest model presenta l'entresola modelada, confeccionada amb materials duradors, el patró de tracció segmentat característic i l'amortiment Air lleuger que tant t'agrada.
- Color mostrat: Caqui clar/Neutral Olive/Sail/Or metal·litzat
- Model: IR2010-229
Air Jordan OG
Les Air Jordan OG, dissenyades per a les jugadores de bàsquet i inspirades en el llegat d'MJ, estan preparades per al seu debut. Aquest model presenta l'entresola modelada, confeccionada amb materials duradors, el patró de tracció segmentat característic i l'amortiment Air lleuger que tant t'agrada.
Avantatges
L'amortiment Air Zoom ofereix una sensació que et permet aixecar el vol en un tres i no res.
Detalls del producte
- Part superior de pell
- Entresola d'escuma
- Sola exterior de goma
- Zona del turmell de perfil mitjà
- Color mostrat: Caqui clar/Neutral Olive/Sail/Or metal·litzat
- Model: IR2010-229
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan OG