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Air Jordan OG Sabatilles - Dona - Caqui clar/Neutral Olive/Sail/Or metal·litzat

Air Jordan OG

Sabatilles - Dona

30 % de descompte
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Les Air Jordan OG, dissenyades per a les jugadores de bàsquet i inspirades en el llegat d'MJ, estan preparades per al seu debut. Aquest model presenta l'entresola modelada, confeccionada amb materials duradors, el patró de tracció segmentat característic i l'amortiment Air lleuger que tant t'agrada.


  • Color mostrat: Caqui clar/Neutral Olive/Sail/Or metal·litzat
  • Model: IR2010-229

Air Jordan OG

30 % de descompte

Les Air Jordan OG, dissenyades per a les jugadores de bàsquet i inspirades en el llegat d'MJ, estan preparades per al seu debut. Aquest model presenta l'entresola modelada, confeccionada amb materials duradors, el patró de tracció segmentat característic i l'amortiment Air lleuger que tant t'agrada.

Avantatges

L'amortiment Air Zoom ofereix una sensació que et permet aixecar el vol en un tres i no res.

Detalls del producte

  • Part superior de pell
  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Zona del turmell de perfil mitjà
  • Color mostrat: Caqui clar/Neutral Olive/Sail/Or metal·litzat
  • Model: IR2010-229

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan OG Sabatilles - Dona

    Air Jordan OG

    30 % de descompte

    Completa el look