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Air Jordan MVP 92 Sabatilles - Nen/a - Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Air Jordan MVP 92

Sabatilles - Nen/a

30 % de descompte
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Com se superen les AJ7? Reinventant-les amb un model de perfil baix. Vam començar per la part superior per capes i per l'entresola icònica que converteix el model original en un clàssic immediat. A continuació, hi vam afegir detalls de tela i una zona del turmell enconxada de perfil baix per oferir un look nou molt innovador.


  • Color mostrat: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Model: IO3384-012

Air Jordan MVP 92

30 % de descompte

Com se superen les AJ7? Reinventant-les amb un model de perfil baix. Vam començar per la part superior per capes i per l'entresola icònica que converteix el model original en un clàssic immediat. A continuació, hi vam afegir detalls de tela i una zona del turmell enconxada de perfil baix per oferir un look nou molt innovador.

Avantatges

  • La pell autèntica i la pell sintètica aporten durabilitat i estructura a la part superior.
  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • L'entresola d'escuma ofereix un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Cordons clàssics
  • Veta al taló
  • Entresola d'escuma
  • Color mostrat: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Model: IO3384-012

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (3)

2.3 estrelles

  • Completely misleading photo

    James407838635

    The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.

  • PaolaC927526676

    Excelente *********************************************************************************

  • Colour doesn't match image

    keithG183421730

    Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter

Air Jordan MVP 92 Sabatilles - Nen/a

Air Jordan MVP 92

30 % de descompte

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