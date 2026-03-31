Air Jordan MVP 92 Sabatilles - Nen/a

Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
Com se superen les AJ7? Reinventant-les amb un model de perfil baix. Vam començar per la part superior per capes i per l'entresola icònica que converteix el model original en un clàssic immediat. A continuació, hi vam afegir detalls de tela i una zona del turmell enconxada de perfil baix per oferir un look nou molt innovador.
Air Jordan MVP 92
Com se superen les AJ7? Reinventant-les amb un model de perfil baix. Vam començar per la part superior per capes i per l'entresola icònica que converteix el model original en un clàssic immediat. A continuació, hi vam afegir detalls de tela i una zona del turmell enconxada de perfil baix per oferir un look nou molt innovador.
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2.3 estrelles
Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
PaolaC927526676
Excelente *********************************************************************************
Colour doesn't match image
keithG183421730
Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter
Air Jordan MVP 92