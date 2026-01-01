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Air Jordan MVP 92 Sabatilles - Home - Taxi/Negre/Blanc/University Red

Air Jordan MVP 92

Sabatilles - Home

30 % de descompte
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Com se superen les AJ7? Reinventant-les amb un model de perfil baix. Vam començar per la part superior per capes i per l'entresola icònica que converteix el model original en un clàssic immediat. A continuació, hi vam afegir detalls de tela i una zona del turmell enconxada de perfil baix per oferir un look nou molt innovador.


  • Color mostrat: Taxi/Negre/Blanc/University Red
  • Model: IO7437-705

Air Jordan MVP 92

30 % de descompte

Com se superen les AJ7? Reinventant-les amb un model de perfil baix. Vam començar per la part superior per capes i per l'entresola icònica que converteix el model original en un clàssic immediat. A continuació, hi vam afegir detalls de tela i una zona del turmell enconxada de perfil baix per oferir un look nou molt innovador.

Avantatges

La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.

Detalls del producte

  • Part superior de pell i pell sintètica
  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Taxi/Negre/Blanc/University Red
  • Model: IO7437-705

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan MVP 92 Sabatilles - Home

    Air Jordan MVP 92

    30 % de descompte

    Completa el look