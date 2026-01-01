Air Jordan MVP 92 Sabatilles - Home

Air Jordan MVP 92
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Com se superen les AJ7? Reinventant-les amb un model de perfil baix. Vam començar per la part superior per capes i per l'entresola icònica que converteix el model original en un clàssic immediat. A continuació, hi vam afegir detalls de tela i una zona del turmell enconxada de perfil baix per oferir un look nou molt innovador.
- Color mostrat: Taxi/Negre/Blanc/University Red
- Model: IO7437-705
Air Jordan MVP 92
Com se superen les AJ7? Reinventant-les amb un model de perfil baix. Vam començar per la part superior per capes i per l'entresola icònica que converteix el model original en un clàssic immediat. A continuació, hi vam afegir detalls de tela i una zona del turmell enconxada de perfil baix per oferir un look nou molt innovador.
Avantatges
La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
Detalls del producte
- Part superior de pell i pell sintètica
- Entresola d'escuma
- Sola exterior de goma
- Color mostrat: Taxi/Negre/Blanc/University Red
- Model: IO7437-705
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan MVP 92