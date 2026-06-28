Air Jordan Mule SE Sabatilles - Dona

KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Les Air Jordan Mule combinen una part superior de mocassí clàssica, una plataforma d'escuma suau i l'estil Jordan tradicional. El resultat és un model elegant, còmode i prou resistent per al dia a dia. Els laterals de goma aporten un look robust, alhora que els acabats prèmium afegeixen un toc elegant.
Air Jordan Mule SE
Les Air Jordan Mule combinen una part superior de mocassí clàssica, una plataforma d'escuma suau i l'estil Jordan tradicional. El resultat és un model elegant, còmode i prou resistent per al dia a dia. Els laterals de goma aporten un look robust, alhora que els acabats prèmium afegeixen un toc elegant.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Air Jordan Mule SE