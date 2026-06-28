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Air Jordan Mule SE Sabatilles - Dona - Platejat metal·litzat/Shadow Brown/Wolf Grey/Platejat metal·litzat

Air Jordan Mule SE

Sabatilles - Dona

159,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Air Jordan Mule combinen una part superior de mocassí clàssica, una plataforma d'escuma suau i l'estil Jordan tradicional. El resultat és un model elegant, còmode i prou resistent per al dia a dia. Els laterals de goma aporten un look robust, alhora que els acabats prèmium afegeixen un toc elegant.


  • Color mostrat: Platejat metal·litzat/Shadow Brown/Wolf Grey/Platejat metal·litzat
  • Model: IV5071-001

Air Jordan Mule SE

159,99 €

Les Air Jordan Mule combinen una part superior de mocassí clàssica, una plataforma d'escuma suau i l'estil Jordan tradicional. El resultat és un model elegant, còmode i prou resistent per al dia a dia. Els laterals de goma aporten un look robust, alhora que els acabats prèmium afegeixen un toc elegant.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • La plataforma d'escuma es combina amb els laterals de goma per crear un look robust sense afegir pes.
  • El disseny sense cordons et permet sortir de casa ràpidament.

Detalls del producte

  • Part superior de pell
  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Platejat metal·litzat/Shadow Brown/Wolf Grey/Platejat metal·litzat
  • Model: IV5071-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • KatrinaA560988841

    I have them all. I love them. They are so comfy.

Air Jordan Mule SE Sabatilles - Dona

Air Jordan Mule SE

159,99 €

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