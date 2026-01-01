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Air Jordan Jaqueta de xandall - Home - Off Noir

Materials reciclats

Air Jordan

Jaqueta de xandall - Home

30 % de descompte
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres reciclades, almenys, en un 75 %.

L'estil atlètic clàssic es combina amb el llegat Jordan. Aquesta jaqueta t'ofereix comoditat i lleugeresa, i té un disseny fàcil de combinar. Els detalls subtils representen el llegat de Jumpman.


  • Color mostrat: Off Noir
  • Model: HV0081-045

Air Jordan

30 % de descompte

L'estil atlètic clàssic es combina amb el llegat Jordan. Aquesta jaqueta t'ofereix comoditat i lleugeresa, i té un disseny fàcil de combinar. Els detalls subtils representen el llegat de Jumpman.

Detalls del producte

  • Producte importat
  • Part frontal del teixit: 100 % nylon; part posterior del teixit: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Color mostrat: Off Noir
  • Model: HV0081-045

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 184 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan Jaqueta de xandall - Home

    Air Jordan

    30 % de descompte

    Completa el look

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