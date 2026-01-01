Materials reciclats
Air Jordan
Jaqueta de xandall - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres reciclades, almenys, en un 75 %.
L'estil atlètic clàssic es combina amb el llegat Jordan. Aquesta jaqueta t'ofereix comoditat i lleugeresa, i té un disseny fàcil de combinar. Els detalls subtils representen el llegat de Jumpman.
- Color mostrat: Off Noir
- Model: HV0081-045
Air Jordan
L'estil atlètic clàssic es combina amb el llegat Jordan. Aquesta jaqueta t'ofereix comoditat i lleugeresa, i té un disseny fàcil de combinar. Els detalls subtils representen el llegat de Jumpman.
Detalls del producte
- Producte importat
- Part frontal del teixit: 100 % nylon; part posterior del teixit: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Color mostrat: Off Noir
- Model: HV0081-045
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 184 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan