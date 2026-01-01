Air Jordan
Conjunt de dues peces de tricot - Infant
Aquest xandall de dues peces, confeccionat amb un teixit Polyknit de tricot llis a l'exterior i suau a l'interior, té un estil senzill però elegant inspirat en els xandalls d'escalfament vintage. La jaqueta presenta un estil clàssic amb un tancament amb cremallera completa perquè sigui fàcil de combinar amb qualsevol peça o samarreta de tirants Jordan. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé per crear una sensació agradable mentre juguen.
- Color mostrat: Negre
- Model: DO2937-010
Air Jordan
Aquest xandall de dues peces, confeccionat amb un teixit Polyknit de tricot llis a l'exterior i suau a l'interior, té un estil senzill però elegant inspirat en els xandalls d'escalfament vintage. La jaqueta presenta un estil clàssic amb un tancament amb cremallera completa perquè sigui fàcil de combinar amb qualsevol peça o samarreta de tirants Jordan. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé per crear una sensació agradable mentre juguen.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: DO2937-010
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan