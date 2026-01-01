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Air Jordan Conjunt de dues peces de tricot - Infant - Negre

Air Jordan

Conjunt de dues peces de tricot - Infant

49,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest xandall de dues peces, confeccionat amb un teixit Polyknit de tricot llis a l'exterior i suau a l'interior, té un estil senzill però elegant inspirat en els xandalls d'escalfament vintage. La jaqueta presenta un estil clàssic amb un tancament amb cremallera completa perquè sigui fàcil de combinar amb qualsevol peça o samarreta de tirants Jordan. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé per crear una sensació agradable mentre juguen.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: DO2937-010

Air Jordan

49,99 €

Aquest xandall de dues peces, confeccionat amb un teixit Polyknit de tricot llis a l'exterior i suau a l'interior, té un estil senzill però elegant inspirat en els xandalls d'escalfament vintage. La jaqueta presenta un estil clàssic amb un tancament amb cremallera completa perquè sigui fàcil de combinar amb qualsevol peça o samarreta de tirants Jordan. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé per crear una sensació agradable mentre juguen.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: DO2937-010

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan Conjunt de dues peces de tricot - Infant

    Air Jordan

    49,99 €

    Completa el look