triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 6
Air Jordan 85 Samarreta - Home - Old Royal

Air Jordan 85

Samarreta - Home

34,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta samarreta clàssica de cotó, suau i agradable, és ideal per al dia a dia.


  • Color mostrat: Old Royal
  • Model: IF3910-417

Air Jordan 85

34,99 €

Aquesta samarreta clàssica de cotó, suau i agradable, és ideal per al dia a dia.

Detalls del producte

  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Old Royal
  • Model: IF3910-417

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (3)

4.3 estrelles

  • Άριστη εξυπηρέτηση

    lefteris0f91c62d88024931a647642c81553c02

    Πολύ ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση και την ποιοτητα

  • robertor302160544

    Looks nice , Great quality , the sizing recomend to size down , runs big oversized

  • Giuseppe3b112acc47164e71822ec7e826ef8486

    materiale di qualità, yaglua M leggermente larga

Air Jordan 85 Samarreta - Home

Air Jordan 85

34,99 €

Completa el look