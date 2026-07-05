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Air Jordan 85 Samarreta estampada - Home - Varsity Maize/Lucky Green

Air Jordan 85

Samarreta estampada - Home

39,99 €
Varsity Maize/Lucky Green
Old Royal
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Mostra la teva passió pel millor jugador amb aquesta samarreta estampada atrevida, confeccionada amb cotó còmode per a un ús diari durador.


  • Color mostrat: Varsity Maize/Lucky Green
  • Model: II5387-741

Air Jordan 85

39,99 €

Mostra la teva passió pel millor jugador amb aquesta samarreta estampada atrevida, confeccionada amb cotó còmode per a un ús diari durador.

Detalls del producte

  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Varsity Maize/Lucky Green
  • Model: II5387-741

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (5)

5 estrelles

  • Sehr chic und bequem

    HeikoK130691386

    Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.

  • Go Brazil!

    Brazil

    [This review was collected as part of a promotion.] Love the color and quality of the shirt. We live in Brazil and you can’t live there without being a fan!

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

  • Great shirt

    Maureen

    [This review was collected as part of a promotion.] Great qualify shirt and price! Didn’t want to buy a jersey this is a great option and super quality

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 85 Samarreta estampada - Home

Air Jordan 85

39,99 €

Completa el look