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Air Jordan 6 Retro Low Sabatilles - Dona - Negre/Negre/Negre

Air Jordan 6 Retro Low

Sabatilles - Dona

30 % de descompte
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Han passat 35 anys i les AJ6 encara tenen el mateix look que quan MJ va guanyar el seu primer anell. Per començar la celebració, presentem una versió de perfil baix en negre per a dona. Les sabatilles estan confeccionades amb pell i teixits premium. I incorporen tots els detalls icònics, des dels revestiments fins a la tecnologia Air visible i la xapeta dels cordons.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre
  • Model: IO9786-001

Air Jordan 6 Retro Low

30 % de descompte

Han passat 35 anys i les AJ6 encara tenen el mateix look que quan MJ va guanyar el seu primer anell. Per començar la celebració, presentem una versió de perfil baix en negre per a dona. Les sabatilles estan confeccionades amb pell i teixits premium. I incorporen tots els detalls icònics, des dels revestiments fins a la tecnologia Air visible i la xapeta dels cordons.

Avantatges

  • Unitat Air-Sole i entresola d'escuma per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre
  • Model: IO9786-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (4)

4 estrelles

  • Zentorian13c1114e94194999a6136fe5574e6b28

    They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also

  • Glow in the Dark

    Simbac963616937

    I didn’t even know they glow in the dark and the pony hair is great quality

  • Retro low top 6’s

    CiTi

    I love these shoes. I love the glow in the dark soles. Especially when I’m out at night.

Air Jordan 6 Retro Low Sabatilles - Dona

Air Jordan 6 Retro Low

30 % de descompte

Completa el look

Sempre impecable. Sigui l'hora que sigui.

Des de l'estudi fins a l'after, Kitty Ca$h necessita looks que li segueixin el ritme. Per això, la col·lecció Day to Night Capsule presenta peces que pots portar de mil maneres.

Suaus. Elegants. Cridaneres.

Les Air Jordan 6 Low "Glow" no en tenen prou amb cridar l'atenció, volen acaparar totes les mirades. La sola que brilla en la foscor i la part superior de pell amb pèl aporten extravagància, però amb molta elegància.

Fàcils de posar. Difícil no destacar.

Una sola voluminosa. Una plantilla d'escuma amb amortiment. Un estil que millora amb el temps. Aquesta edició de les Air Jordan 1 Mule amb pell de napa es torna més suau a mesura que te les poses. La part superior en Summit White és tan elegant que les podràs dur a tot arreu, mentre que els detalls brillants recordaran a tothom que ets una estrella.

Looks per a tot el dia

24/7. 365. Atreu mirades dia i nit amb looks que no fallen. Canvia de look fàcilment amb peces destacades com l'armilla bomber de pell sintètica reversible i parts superiors asimètriques.