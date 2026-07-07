Air Jordan 40 Sabatilles de bàsquet

Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Només hi havia una manera de celebrar el 40è aniversari de les Air Jordan: havíem de fer el que no s'havia fet mai. Per primera vegada, hem apilat una unitat Zoom Strobel sobre una escuma ZoomX, les dues de longitud completa, per oferir un amortiment reactiu apte per a maratons. A la part superior, les bandes internes es combinen amb materials prèmium per proporcionar una subjecció òptima. Sota el peu, l'exclusiu patró de tracció amb disseny d'espiga deixarà bocabadada la defensa. Amortiment. Rebot. Tracció. Amb tot això, jugar és molt fàcil.
Air Jordan 40
Només hi havia una manera de celebrar el 40è aniversari de les Air Jordan: havíem de fer el que no s'havia fet mai. Per primera vegada, hem apilat una unitat Zoom Strobel sobre una escuma ZoomX, les dues de longitud completa, per oferir un amortiment reactiu apte per a maratons. A la part superior, les bandes internes es combinen amb materials prèmium per proporcionar una subjecció òptima. Sota el peu, l'exclusiu patró de tracció amb disseny d'espiga deixarà bocabadada la defensa. Amortiment. Rebot. Tracció. Amb tot això, jugar és molt fàcil.
És la primera vegada en la història de Jordan que combinem una escuma ZoomX amb una unitat Air Zoom Strobel de longitud completa. Per què? Perquè aquesta unió proporciona un rebot reactiu per als moviments explosius i un ajust còmode amb amortiment per als jugadors que no paren de córrer.
Les sis bandes de malla a l'interior es combinen amb materials prèmium a la part superior per mantenir el peu a lloc amb una fermesa òptima durant els moviments laterals.
Supera qualsevol defensa amb un patró de tracció únic amb disseny d'espiga de 40 graus que t'ajuda a arrasar a la pista.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.7 estrelles
Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Shoe
JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74
Love the shoe. I did have to go up a full size.
Best silhouette in 25 years
eizenga13
Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.
Air Jordan 40