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Air Jordan 40 Sabatilles de bàsquet - Metallic Copper/Negre/Metallic Copper

Air Jordan 40

Sabatilles de bàsquet

30 % de descompte
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Només hi havia una manera de celebrar el 40è aniversari de les Air Jordan: havíem de fer el que no s'havia fet mai. Per primera vegada, hem apilat una unitat Zoom Strobel sobre una escuma ZoomX, les dues de longitud completa, per oferir un amortiment reactiu apte per a maratons. A la part superior, les bandes internes es combinen amb materials prèmium per proporcionar una subjecció òptima. Sota el peu, l'exclusiu patró de tracció amb disseny d'espiga deixarà bocabadada la defensa. Amortiment. Rebot. Tracció. Amb tot això, jugar és molt fàcil.


  • Color mostrat: Metallic Copper/Negre/Metallic Copper
  • Model: IM8206-800

Air Jordan 40

30 % de descompte

Només hi havia una manera de celebrar el 40è aniversari de les Air Jordan: havíem de fer el que no s'havia fet mai. Per primera vegada, hem apilat una unitat Zoom Strobel sobre una escuma ZoomX, les dues de longitud completa, per oferir un amortiment reactiu apte per a maratons. A la part superior, les bandes internes es combinen amb materials prèmium per proporcionar una subjecció òptima. Sota el peu, l'exclusiu patró de tracció amb disseny d'espiga deixarà bocabadada la defensa. Amortiment. Rebot. Tracció. Amb tot això, jugar és molt fàcil.

Amortiment explosiu

És la primera vegada en la història de Jordan que combinem una escuma ZoomX amb una unitat Air Zoom Strobel de longitud completa. Per què? Perquè aquesta unió proporciona un rebot reactiu per als moviments explosius i un ajust còmode amb amortiment per als jugadors que no paren de córrer.

Subjecció actualitzada

Les sis bandes de malla a l'interior es combinen amb materials prèmium a la part superior per mantenir el peu a lloc amb una fermesa òptima durant els moviments laterals.

Tracció per als moments importants

Supera qualsevol defensa amb un patró de tracció únic amb disseny d'espiga de 40 graus que t'ajuda a arrasar a la pista.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Metallic Copper/Negre/Metallic Copper
  • Model: IM8206-800

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (3)

4.7 estrelles

  • Edler Schuh

    Ansgar P.

    Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.

  • Shoe

    JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74

    Love the shoe. I did have to go up a full size.

  • Best silhouette in 25 years

    eizenga13

    Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.

Air Jordan 40 Sabatilles de bàsquet

Air Jordan 40

30 % de descompte

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