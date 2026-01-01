 
Imatge 1 de 8
Air Jordan 4 RM Sabatilles - Nen/a - Negre/Sail/Team Gold/Or metal·litzat

Air Jordan 4 RM

Sabatilles - Nen/a

30 % de descompte
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Per jugar tot el dia, necessites unes sabatilles que puguin seguir el teu ritme. Aquest model per a un estil de vida actiu reinventa el millor de les AJ4 per prioritzar la comoditat i la durabilitat. La unitat Max Air ofereix amortiment en cada trepitjada. A més, s'han fusionat detalls de la part superior per crear una estructura resistent i flexible que envolta les sabatilles i aporta resistència per al dia a dia.


  • Color mostrat: Negre/Sail/Team Gold/Or metal·litzat
  • Model: IM6033-010

Air Jordan 4 RM

30 % de descompte

Per jugar tot el dia, necessites unes sabatilles que puguin seguir el teu ritme. Aquest model per a un estil de vida actiu reinventa el millor de les AJ4 per prioritzar la comoditat i la durabilitat. La unitat Max Air ofereix amortiment en cada trepitjada. A més, s'han fusionat detalls de la part superior per crear una estructura resistent i flexible que envolta les sabatilles i aporta resistència per al dia a dia.

Avantatges

  • La part superior de pell autèntica i pell sintètica aporta durabilitat i estructura.
  • L'amortiment Max Air és suau i còmode, i ofereix la quantitat de subjecció justa.
  • La sola de goma proporciona una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Cordons clàssics
  • Logotip Nike Air al taló
  • Logotip Jumpman a la llengüeta i la sola
  • Color mostrat: Negre/Sail/Team Gold/Or metal·litzat
  • Model: IM6033-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Air Jordan 4 RM.

    Air Jordan 4 RM Sabatilles - Nen/a

    Air Jordan 4 RM

    30 % de descompte

    Completa el look