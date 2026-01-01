Air Jordan 4 RM
Sabatilles - Nen/a
Per jugar tot el dia, necessites unes sabatilles que puguin seguir el teu ritme. Aquest model per a un estil de vida actiu reinventa el millor de les AJ4 per prioritzar la comoditat i la durabilitat. La unitat Max Air ofereix amortiment en cada trepitjada. A més, s'han fusionat detalls de la part superior per crear una estructura resistent i flexible que envolta les sabatilles i aporta resistència per al dia a dia.
- Color mostrat: Negre/Sail/Team Gold/Or metal·litzat
- Model: IM6033-010
Air Jordan 4 RM
Per jugar tot el dia, necessites unes sabatilles que puguin seguir el teu ritme. Aquest model per a un estil de vida actiu reinventa el millor de les AJ4 per prioritzar la comoditat i la durabilitat. La unitat Max Air ofereix amortiment en cada trepitjada. A més, s'han fusionat detalls de la part superior per crear una estructura resistent i flexible que envolta les sabatilles i aporta resistència per al dia a dia.
Avantatges
- La part superior de pell autèntica i pell sintètica aporta durabilitat i estructura.
- L'amortiment Max Air és suau i còmode, i ofereix la quantitat de subjecció justa.
- La sola de goma proporciona una tracció duradora.
Detalls del producte
- Cordons clàssics
- Logotip Nike Air al taló
- Logotip Jumpman a la llengüeta i la sola
- Color mostrat: Negre/Sail/Team Gold/Or metal·litzat
- Model: IM6033-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Air Jordan 4 RM.
Air Jordan 4 RM