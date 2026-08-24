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Air Jordan 4 Retro "Flight Club" Sabatilles - Home - Sail/University Red/Negre

Air Jordan 4 Retro "Flight Club"

Sabatilles - Home

209,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Si volies volar com MJ, havies d'unir-te al club. L'Air Jordan Flight Club. Aquestes sabatilles AJ4 commemoren el llegat i la nostàlgia del bàsquet dels anys 80 i 90. La part superior de pell blanca i Sail suau presenta detalls en negre i University Red, que aporten més ADN de Jumpman a aquest clàssic de tots els temps. Els logotips "Flight Club" atrevits es combinen amb la marca Nike Air al taló per retre homenatge a l'època original. Marca tendència amb tots els seus elements icònics.


  • Color mostrat: Sail/University Red/Negre
  • Model: IM4002-100

Air Jordan 4 Retro "Flight Club"

209,99 €

Si volies volar com MJ, havies d'unir-te al club. L'Air Jordan Flight Club. Aquestes sabatilles AJ4 commemoren el llegat i la nostàlgia del bàsquet dels anys 80 i 90. La part superior de pell blanca i Sail suau presenta detalls en negre i University Red, que aporten més ADN de Jumpman a aquest clàssic de tots els temps. Els logotips "Flight Club" atrevits es combinen amb la marca Nike Air al taló per retre homenatge a l'època original. Marca tendència amb tots els seus elements icònics.

Avantatges

  • La pell autèntica i la pell sintètica es combinen amb reforços de malla en forma de quadrícula per afegir textura, dimensió i un estil millorat.
  • L'amortiment Max Air és suau i còmode, i ofereix la quantitat de subjecció justa.
  • Els reforços dels traus flotants a prop del turmell se cenyeixen al peu quan et cordes les sabatilles per oferir un ajust ferm.
  • La sola exterior de goma amb patró de tracció amb disseny d'espiga proporciona una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Sail/University Red/Negre
  • Model: IM4002-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (137)

4.8 estrelles

  • Favorite shoes I’ve ever owned

    kylem458488861

    Wanted a pair of 4s for almost a decade and finally got them, they didn’t disappoint to say the least

  • Air jordan retro 4

    sylwester3618f6f696504c0aaa5734b3311b63a9

    Witam. Zakup produktu oceniam na 10/10 bardzo szybko i profesjonalnie zrobiony zakup,lecz do samego produktu odniosę się bardzo negatywnie. Po 1 zamówiłem numer 42 jak zawsze lecz ten produkt ma zawyżony rozmiar,obuwie były za duże. Obuwie bardzo niewygodne dla nóg oraz bardzo ciężkie. Produkt oceniam na 2/10. Nie polecam tego Modelu. Pozdrawiam

  • You can never have too many

    Barnaby533176077

    Looks great In my collection. Brought to wear not look at

Air Jordan 4 Retro "Flight Club" Sabatilles - Home

Air Jordan 4 Retro "Flight Club"

209,99 €

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