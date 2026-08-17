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Air Jordan 4 Retro "Comic" Sabatilles - Home - Off White/Anthracite/Fire Pink

Air Jordan 4 Retro "Comic"

Sabatilles - Home

209,99 €
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Com els teus superherois favorits dels còmics, les AJ4 continuen essent tota una icona. Aquesta edició s'inspira en la cultura del còmic i renova un model icònic ple d'acció. És com una portada alternativa d'un número clau: els detalls multicolor vibrants i en University Red destaquen sobre la part superior de pell prèmium en Off White. L'amortiment Nike Air visible suavitza cada pas del teu recorregut com a protagonista. I el logotip Nike Air al taló? Una aparició inèdita. Aquestes sabatilles aporten girs inesperats a la història.


  • Color mostrat: Off White/Anthracite/Fire Pink
  • Model: JA1135-100

Air Jordan 4 Retro "Comic"

209,99 €

Com els teus superherois favorits dels còmics, les AJ4 continuen essent tota una icona. Aquesta edició s'inspira en la cultura del còmic i renova un model icònic ple d'acció. És com una portada alternativa d'un número clau: els detalls multicolor vibrants i en University Red destaquen sobre la part superior de pell prèmium en Off White. L'amortiment Nike Air visible suavitza cada pas del teu recorregut com a protagonista. I el logotip Nike Air al taló? Una aparició inèdita. Aquestes sabatilles aporten girs inesperats a la història.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • L'amortiment Max Air és suau i còmode i ofereix la quantitat de subjecció justa.

Detalls del producte

  • Part superior de pell i pell sintètica
  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Off White/Anthracite/Fire Pink
  • Model: JA1135-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (14)

4.9 estrelles

  • DwayneAnthony238737070

    IM A COMIC GUY SO THATS WHAT 4 IS FOR .WONDER WHAT A COMIC 3S WOULD LOOK MY FAVORITE.

  • Heiko238865596

    Für mich ist das der GTA Look AJ4. Passt perfekt und sehr bequem. Er sieht in Echt viel besser aus als auf den Fotos. Stickerzugabe ist cool . Würde den wieder kaufen.

  • Best shoes ever

    Cathy522490094

    My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!

Air Jordan 4 Retro "Comic" Sabatilles - Home

Air Jordan 4 Retro "Comic"

209,99 €

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