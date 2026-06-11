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Air Jordan 3 Retro Sabatilles - Nen/a - Rosa perla/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Air Jordan 3 Retro

Sabatilles - Nen/a

149,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les AJ3, una peça clau del llegat de Jordan, van ser les primeres sabatilles d'MJ que van incorporar l'estampat d'elefant icònic. Afegeix un estil clàssic a la teva col·lecció de sabatilles, amb nous colors per a un toc modern.


  • Color mostrat: Rosa perla/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Model: II0599-600

Air Jordan 3 Retro

149,99 €

Les AJ3, una peça clau del llegat de Jordan, van ser les primeres sabatilles d'MJ que van incorporar l'estampat d'elefant icònic. Afegeix un estil clàssic a la teva col·lecció de sabatilles, amb nous colors per a un toc modern.

Avantatges

  • Zona del turmell còmoda i suau.
  • Entresola d'escuma flexible per a més subjecció.
  • Sola exterior de goma massissa que ofereix més tracció on cal.
  • L'estampat d'elefant decora la pell de qualitat.
  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Rosa perla/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Model: II0599-600

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (4)

5 estrelles

  • LOVE THESE!

    Jasmyn_Hill

    got these for myself!!! they are sooo cute !

  • Good birthday gift shoe

    Kye482807420

    I got these for my fiancé cousin and she loved instantly went and put a outfit together for the park to where

  • rita873919242

    A very nice shoe and comfortable

Air Jordan 3 Retro Sabatilles - Nen/a

Air Jordan 3 Retro

149,99 €

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