Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club Sabatilles - Home

OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Si volies volar com MJ, havies d'unir-te al club. L'Air Jordan Flight Club. Aquestes AJ1 commemoren el llegat i la nostàlgia del popular programa de socis per correu dels anys 80 i 90. La part superior de teixit Woven de color negre incorpora detalls de disseny reflector en blanc i University Red per oferir tota l'essència de Jumpman. Marca tendència amb tots els seus elements icònics.
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club
Si volies volar com MJ, havies d'unir-te al club. L'Air Jordan Flight Club. Aquestes AJ1 commemoren el llegat i la nostàlgia del popular programa de socis per correu dels anys 80 i 90. La part superior de teixit Woven de color negre incorpora detalls de disseny reflector en blanc i University Red per oferir tota l'essència de Jumpman. Marca tendència amb tots els seus elements icònics.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.8 estrelles
OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Belle quanto diverse dalle altre
jacopo349945012
Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari
Love it
Rayne84
Comfy and like the look and how they fit highly recommended
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club