 
Imatge 1 de 12
Puntuació alta
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club Sabatilles - Home - Negre/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

Sabatilles - Home

179,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Si volies volar com MJ, havies d'unir-te al club. L'Air Jordan Flight Club. Aquestes AJ1 commemoren el llegat i la nostàlgia del popular programa de socis per correu dels anys 80 i 90. La part superior de teixit Woven de color negre incorpora detalls de disseny reflector en blanc i University Red per oferir tota l'essència de Jumpman. Marca tendència amb tots els seus elements icònics.


  • Color mostrat: Negre/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Model: II9811-001

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

179,99 €

Si volies volar com MJ, havies d'unir-te al club. L'Air Jordan Flight Club. Aquestes AJ1 commemoren el llegat i la nostàlgia del popular programa de socis per correu dels anys 80 i 90. La part superior de teixit Woven de color negre incorpora detalls de disseny reflector en blanc i University Red per oferir tota l'essència de Jumpman. Marca tendència amb tots els seus elements icònics.

Avantatges

  • Confecció prèmium que ofereix comoditat i un atractiu emblemàtic.
  • La unitat Nike Air-Sole encapsulada al taló ofereix un amortiment suau.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Negre/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Model: II9811-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (17)

4.8 estrelles

  • OG look and fit

    MC-Scot

    These Retro OGs fit nicely and have a great fit.

  • Belle quanto diverse dalle altre

    jacopo349945012

    Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari

  • Love it

    Rayne84

    Comfy and like the look and how they fit highly recommended

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club Sabatilles - Home

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

179,99 €

Completa el look