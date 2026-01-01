Air Jordan 1 Mid SE
Sabatilles - Nen/a
Les AJ1 sempre destaquen amb molt d'estil. Els materials duradors i els colors innovadors actualitzen una icona per mantenir viva la màgia de les Jordan retro. L'amortiment Nike Air afegeix la comoditat que necessites per córrer, saltar i jugar.
- Color mostrat: Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red
- Model: IO2065-100
Air Jordan 1 Mid SE
Les AJ1 sempre destaquen amb molt d'estil. Els materials duradors i els colors innovadors actualitzen una icona per mantenir viva la màgia de les Jordan retro. L'amortiment Nike Air afegeix la comoditat que necessites per córrer, saltar i jugar.
Avantatges
- La pell autèntica ofereix durabilitat, estructura i un tacte prèmium.
- La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
- L'entresola d'escuma suau afegeix un amortiment lleuger.
- La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.
Detalls del producte
- Cordons clàssics
- Etiqueta Jumpman a la llengüeta
- Logotip Wings a la zona del turmell
- Color mostrat: Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red
- Model: IO2065-100
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Air Jordan 1 Mid SE.
Air Jordan 1 Mid SE