Air Jordan 1 Mid SE
Sabatilles - Nen/a
Les AJ1 mai no deceben pel que fa a l'estil. La pell prèmium a la part superior fa que siguin més duradores. Les unitats Nike Air per sota dels peus ofereixen comoditat i un amortiment clàssic en cada trepitjada. On les lluiràs?
- Color mostrat: Negre/Opti Yellow/Platejat
- Model: IV6811-001
Air Jordan 1 Mid SE
Les AJ1 mai no deceben pel que fa a l'estil. La pell prèmium a la part superior fa que siguin més duradores. Les unitats Nike Air per sota dels peus ofereixen comoditat i un amortiment clàssic en cada trepitjada. On les lluiràs?
Avantatges
- La part superior de pell autèntica i pell sintètica aporta durabilitat i estructura.
- La unitat Nike Air encapsulada absorbeix els impactes i ofereix amortiment en cada trepitjada.
- La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.
Detalls del producte
- Cordons clàssics
- Logotip Wings a la zona del turmell
- Logotip Jumpman a la llengüeta
- Detalls amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equipament de protecció individual
- Color mostrat: Negre/Opti Yellow/Platejat
- Model: IV6811-001
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan 1 Mid SE