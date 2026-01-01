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Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Nen/a - Negre/Opti Yellow/Platejat

Air Jordan 1 Mid SE

Sabatilles - Nen/a

114,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les AJ1 mai no deceben pel que fa a l'estil. La pell prèmium a la part superior fa que siguin més duradores. Les unitats Nike Air per sota dels peus ofereixen comoditat i un amortiment clàssic en cada trepitjada. On les lluiràs?


  • Color mostrat: Negre/Opti Yellow/Platejat
  • Model: IV6811-001

Air Jordan 1 Mid SE

114,99 €

Les AJ1 mai no deceben pel que fa a l'estil. La pell prèmium a la part superior fa que siguin més duradores. Les unitats Nike Air per sota dels peus ofereixen comoditat i un amortiment clàssic en cada trepitjada. On les lluiràs?

Avantatges

  • La part superior de pell autèntica i pell sintètica aporta durabilitat i estructura.
  • La unitat Nike Air encapsulada absorbeix els impactes i ofereix amortiment en cada trepitjada.
  • La sola exterior de goma proporciona una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Cordons clàssics
  • Logotip Wings a la zona del turmell
  • Logotip Jumpman a la llengüeta
  • Detalls amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equipament de protecció individual
  • Color mostrat: Negre/Opti Yellow/Platejat
  • Model: IV6811-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Nen/a

    Air Jordan 1 Mid SE

    114,99 €

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