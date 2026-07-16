 
Imatge 1 de 8
Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Nen/a - Negre/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Sabatilles - Nen/a

30 % de descompte

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Aquesta versió de les AJ1 reimagina el primer model exclusiu de Mike amb una nova selecció de colors. Materials prèmium, amortiment suau i zona del turmell encoixinada per a una subjecció total que ret homenatge a les sabatilles que ho van iniciar tot.


  • Color mostrat: Negre/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Model: II1254-001

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descompte

Aquesta versió de les AJ1 reimagina el primer model exclusiu de Mike amb una nova selecció de colors. Materials prèmium, amortiment suau i zona del turmell encoixinada per a una subjecció total que ret homenatge a les sabatilles que ho van iniciar tot.

Avantatges

  • Confecció prèmium que ofereix comoditat i un atractiu emblemàtic.
  • Unitat Air-Sole encapsulada al taló que ofereix un amortiment suau.

Detalls del producte

  • Cordons clàssics
  • Sola exterior còncava
  • Zona del turmell enconxada
  • Color mostrat: Negre/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Model: II1254-001

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • IoanaA717822917

    Im pleased with may purchase im happy with the quality and the quick on line dispatch

Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Nen/a

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descompte

Completa el look