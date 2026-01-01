Air Jordan 1 Mid SE
Sabatilles - Nen/a
Aquesta versió de les AJ1 reimagina el primer model exclusiu de Mike amb una nova selecció de colors. Materials prèmium, amortiment suau i zona del turmell encoixinada per a una subjecció total que ret homenatge a les sabatilles que ho van iniciar tot.
- Color mostrat: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Model: II1258-400
Air Jordan 1 Mid SE
Aquesta versió de les AJ1 reimagina el primer model exclusiu de Mike amb una nova selecció de colors. Materials prèmium, amortiment suau i zona del turmell encoixinada per a una subjecció total que ret homenatge a les sabatilles que ho van iniciar tot.
Avantatges
- La part superior de pell ofereix durabilitat i estructura.
- La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
- La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.
Detalls del producte
- Perfil mitjà
- Color mostrat: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Model: II1258-400
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan 1 Mid SE