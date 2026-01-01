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Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Nen/a - Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory

Air Jordan 1 Mid SE

Sabatilles - Nen/a

30 % de descompte
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta versió de les AJ1 reimagina el primer model exclusiu de Mike amb una nova selecció de colors. Materials prèmium, amortiment suau i zona del turmell encoixinada per a una subjecció total que ret homenatge a les sabatilles que ho van iniciar tot.


  • Color mostrat: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
  • Model: II1258-400

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descompte

Aquesta versió de les AJ1 reimagina el primer model exclusiu de Mike amb una nova selecció de colors. Materials prèmium, amortiment suau i zona del turmell encoixinada per a una subjecció total que ret homenatge a les sabatilles que ho van iniciar tot.

Avantatges

  • La part superior de pell ofereix durabilitat i estructura.
  • La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
  • La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Perfil mitjà
  • Color mostrat: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
  • Model: II1258-400

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Nen/a

    Air Jordan 1 Mid SE

    30 % de descompte

    Completa el look