Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Nen/a

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Kev
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Aquesta versió de les AJ1 reimagina el primer model exclusiu de Mike amb una nova selecció de colors. Materials prèmium, amortiment suau i zona del turmell encoixinada per a una subjecció total que ret homenatge a les sabatilles que ho van iniciar tot.
Air Jordan 1 Mid SE
Aquesta versió de les AJ1 reimagina el primer model exclusiu de Mike amb una nova selecció de colors. Materials prèmium, amortiment suau i zona del turmell encoixinada per a una subjecció total que ret homenatge a les sabatilles que ho van iniciar tot.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Fast delivery
Kev
Cant complain about anything
Air Jordan 1 Mid SE