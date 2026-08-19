Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Home

Great trainers
Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
Les sabatilles Air Jordan 1 Mid recuperen l’estil de la pista i la comoditat prèmium per a un look icònic. La unitat Air-Sole proporciona amortiment per jugar a bàsquet, alhora que la zona del turmell ofereix més subjecció.
Air Jordan 1 Mid SE
Les sabatilles Air Jordan 1 Mid recuperen l’estil de la pista i la comoditat prèmium per a un look icònic. La unitat Air-Sole proporciona amortiment per jugar a bàsquet, alhora que la zona del turmell ofereix més subjecció.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Great trainers
Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
Air Jordan 1 Mid SE