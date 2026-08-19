 
Imatge 1 de 8
Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Home - Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Sabatilles - Home

149,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les sabatilles Air Jordan 1 Mid recuperen l’estil de la pista i la comoditat prèmium per a un look icònic. La unitat Air-Sole proporciona amortiment per jugar a bàsquet, alhora que la zona del turmell ofereix més subjecció.


  • Color mostrat: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Model: IO2050-100

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Les sabatilles Air Jordan 1 Mid recuperen l’estil de la pista i la comoditat prèmium per a un look icònic. La unitat Air-Sole proporciona amortiment per jugar a bàsquet, alhora que la zona del turmell ofereix més subjecció.

Avantatges

  • La part superior de pell prèmium i teixit ofereix més durabilitat, comoditat i subjecció.
  • Unitat Air-Sole al taló que ofereix un amortiment exclusiu.
  • Sola exterior de goma que ofereix tracció en una gran varietat de superfícies.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Model: IO2050-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Great trainers

    Steven595761330

    They look good, well made and true to size. GREAT!

Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Home

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Completa el look