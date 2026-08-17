Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Home

Me encantan
Jesús
Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.
Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic que tant t'agrada, amb colors, materials impecables i detalls de disseny reflector que aporten un toc d'identitat distintiu.
Air Jordan 1 Mid SE
Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic que tant t'agrada, amb colors, materials impecables i detalls de disseny reflector que aporten un toc d'identitat distintiu.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Me encantan
Jesús
Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.
Air Jordan 1 Mid SE