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Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Home - Negre/Opti Yellow/Platejat

Air Jordan 1 Mid SE

Sabatilles - Home

149,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic que tant t'agrada, amb colors, materials impecables i detalls de disseny reflector que aporten un toc d'identitat distintiu.


  • Color mostrat: Negre/Opti Yellow/Platejat
  • Model: IO2052-001

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic que tant t'agrada, amb colors, materials impecables i detalls de disseny reflector que aporten un toc d'identitat distintiu.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Air absorbeix els impactes per oferir amortiment en cada trepitjada.
  • El teixit Woven amb disseny reflector als panells laterals augmenta la visibilitat.
  • La pell de plena flor a l'empenya proporciona una durabilitat prèmium.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Negre/Opti Yellow/Platejat
  • Model: IO2052-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Me encantan

    Jesús

    Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.

Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Home

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Completa el look