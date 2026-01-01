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Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Home - Negre/Negre/Blanc

Air Jordan 1 Mid SE

Sabatilles - Home

149,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que manté el llegat.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IX3525-010

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que manté el llegat.

Avantatges

  • La part superior de pell autèntica i tela ofereix més subjecció.
  • La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
  • La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Perfil mitjà
  • Logotip Wings a la zona del turmell
  • Logotip Jumpman a la llengüeta
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IX3525-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Home

    Air Jordan 1 Mid SE

    149,99 €

    Completa el look