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Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Home - True Red/Blanc/Court Purple/Negre

Air Jordan 1 Mid SE

Sabatilles - Home

30 % de descompte
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La grandesa del bàsquet forma part de l'ADN de les Air Jordan 1. Aquesta edició de perfil mitjà és un homenatge al primer campionat de MJ, amb un atrevit contrast de colors per a Chicago i Los Angeles, i pell amb efecte esvaït.


  • Color mostrat: True Red/Blanc/Court Purple/Negre
  • Model: IQ9383-611

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descompte

La grandesa del bàsquet forma part de l'ADN de les Air Jordan 1. Aquesta edició de perfil mitjà és un homenatge al primer campionat de MJ, amb un atrevit contrast de colors per a Chicago i Los Angeles, i pell amb efecte esvaït.

Avantatges

  • Part superior de pell per oferir més durabilitat i estructura.
  • La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
  • La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Logotip Wings a la zona del turmell
  • Logotip Jumpman a la llengüeta
  • Color mostrat: True Red/Blanc/Court Purple/Negre
  • Model: IQ9383-611

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (6)

5 estrelles

  • What I was looking for

    Karen757359186

    Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation

  • Air Jordan 1 Mid SE

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Superb Jordan trainers. I love the colours and how they blend together representing both the Chicago Bulls and the Los Angeles Lakers.

  • REYCHAM989098954

    Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.

Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Home

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descompte

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