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Air Jordan 1 Mid SE
Sabatilles - Home
149,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
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Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.
- Color mostrat: Negre/Negre/Tough Red
- Model: IX3527-010
Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €
Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.
Avantatges
- La part superior de pell autèntica i tela ofereix més subjecció.
- La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
- La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.
Detalls del producte
- Perfil mitjà
- Logotip Wings a la zona del turmell
- Logotip Jumpman a la llengüeta
- Color mostrat: Negre/Negre/Tough Red
- Model: IX3527-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €