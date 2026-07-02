Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Dona

Brutal
Guillermo269ce9d4170f4ca3a48d0433b55c8ba4
Son preciosas y los materiales que tienen son una locura de verdad que son brutales
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Un estil clàssic amb detalls agradables. Aquestes AJ1 combinen el look icònic que tant t'agrada amb teixits suaus i un simpàtic adorn de ganxet en tons pastel.
Air Jordan 1 Mid SE
Un estil clàssic amb detalls agradables. Aquestes AJ1 combinen el look icònic que tant t'agrada amb teixits suaus i un simpàtic adorn de ganxet en tons pastel.
5 estrelles
Brutal
Guillermo269ce9d4170f4ca3a48d0433b55c8ba4
Son preciosas y los materiales que tienen son una locura de verdad que son brutales
Air Jordan 1 Mid SE