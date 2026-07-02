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Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Dona - Olive Aura/Lawn/University Blue/Blanc perla

Air Jordan 1 Mid SE

Sabatilles - Dona

30 % de descompte

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Un estil clàssic amb detalls agradables. Aquestes AJ1 combinen el look icònic que tant t'agrada amb teixits suaus i un simpàtic adorn de ganxet en tons pastel.


  • Color mostrat: Olive Aura/Lawn/University Blue/Blanc perla
  • Model: II0570-302

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descompte

Un estil clàssic amb detalls agradables. Aquestes AJ1 combinen el look icònic que tant t'agrada amb teixits suaus i un simpàtic adorn de ganxet en tons pastel.

Avantatges

  • La part superior de pell ofereix durabilitat i estructura.
  • La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
  • La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Perfil mitjà
  • Color mostrat: Olive Aura/Lawn/University Blue/Blanc perla
  • Model: II0570-302

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Brutal

    Guillermo269ce9d4170f4ca3a48d0433b55c8ba4

    Son preciosas y los materiales que tienen son una locura de verdad que son brutales

Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Dona

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descompte

Completa el look