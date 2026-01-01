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Air Jordan 1 Mid SE
Sabatilles - Dona
149,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.
- Color mostrat: Blanc/Desert Berry
- Model: IO0669-100
Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €
Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.
Avantatges
- Part superior de pell, pell sintètica i tela per a més subjecció.
- Entresola d'escuma i amortiment Nike Air per proporcionar una comoditat lleugera.
- Sola exterior de goma amb punts de gir que ofereixen una tracció duradora.
Detalls del producte
- Entresola d'escuma
- Sola exterior de goma
- Color mostrat: Blanc/Desert Berry
- Model: IO0669-100
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €