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Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Dona - Blanc/Wolf Grey/Platejat metal·litzat

Air Jordan 1 Mid SE

Sabatilles - Dona

30 % de descompte
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Les sabatilles que van obrir el camí reben un toc brillant en aquesta versió impressionant de les AJ1. El disseny icònic de perfil mitjà destaca amb una part superior cromada que crida l'atenció a tot arreu.


  • Color mostrat: Blanc/Wolf Grey/Platejat metal·litzat
  • Model: FN5031-100

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descompte

Les sabatilles que van obrir el camí reben un toc brillant en aquesta versió impressionant de les AJ1. El disseny icònic de perfil mitjà destaca amb una part superior cromada que crida l'atenció a tot arreu.

Detalls del producte

  • Logotip Wings al taló
  • Entresola d'escuma
  • Tracció de goma
  • Logotip Jumpman Air a la llengüeta
  • Color mostrat: Blanc/Wolf Grey/Platejat metal·litzat
  • Model: FN5031-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (38)

4.8 estrelles

  • Lola

    DraganaP340362600

    Fantastiskt

  • Think again

    NeilG108727316

    Don't buy these shoes. They're too good for you. They're all mine.

  • Stylish and Fabulous

    Sam1012

    These are some really cool looking Jordans. I love the fit and the style.

Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Dona

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descompte

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