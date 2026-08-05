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Air Jordan 1 Mid Sabatilles - Nen/a - Pink Gaze/Blanc/Negre

Air Jordan 1 Mid

Sabatilles - Nen/a

30 % de descompte
Pink Gaze/Blanc/Negre
Negre/Aura/Squadron Blue/Negre
Summit White/Infrared 23/Neutral Grey/Negre
Obsidian/Blanc/Dark Powder Blue
Violet Mist/Barely Grape/Blanc
University Blue/Blanc/Sail/Midnight Navy
Negre/Blanc/University Red
Pink Foam/China Rose/Blanc/Pink Foam
Negre/Palomino/University Red/Phantom
True Blue/Varsity Red/Negre/Summit White
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta versió de les AJ1 reimagina el primer model exclusiu de Mike amb una nova selecció de colors. Materials prèmium, amortiment suau i zona del turmell encoixinada per a una subjecció total que ret homenatge a les sabatilles que ho van iniciar tot.


  • Color mostrat: Pink Gaze/Blanc/Negre
  • Model: DQ8423-602

Air Jordan 1 Mid

30 % de descompte

Aquesta versió de les AJ1 reimagina el primer model exclusiu de Mike amb una nova selecció de colors. Materials prèmium, amortiment suau i zona del turmell encoixinada per a una subjecció total que ret homenatge a les sabatilles que ho van iniciar tot.

Avantatges

  • Confecció prèmium que ofereix comoditat i un atractiu emblemàtic.
  • Unitat Air-Sole encapsulada al taló que ofereix un amortiment suau.

Detalls del producte

  • Cordons clàssics
  • Sola exterior còncava
  • Zona del turmell enconxada
  • Color mostrat: Pink Gaze/Blanc/Negre
  • Model: DQ8423-602

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (728)

4.8 estrelles

  • Love them

    Ventor781717325

    They good in love there a can’t get nothing like them

  • Perfect school shoes

    Mother of 5

    [This review was collected as part of a promotion.] Peferct and comfortable school shoes . Highly recommend.

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

  • I ABSOLUTELY LOVE THESE!!!!

    TaiY

    [This review was collected as part of a promotion.] I love these! They are better in person. They are classic and classy! I feel like a lady, woman and cute in them! I went to ATL and gott many positive comments. A great buy!

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 1 Mid Sabatilles - Nen/a

Air Jordan 1 Mid

30 % de descompte

Completa el look