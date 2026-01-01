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Air Jordan 1 Mid Sabatilles - Nen/a - Obsidian/Blanc/Grey Fog/Obsidian

Air Jordan 1 Mid

Sabatilles - Nen/a

109,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.


  • Color mostrat: Obsidian/Blanc/Grey Fog/Obsidian
  • Model: IV6050-451

Air Jordan 1 Mid

109,99 €

Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.

Avantatges

  • Part superior de pell, pell sintètica i tela per a més subjecció.
  • Entresola d'escuma i amortiment Nike Air per proporcionar una comoditat lleugera.
  • Sola exterior de goma amb punts de gir que ofereixen una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Cordons clàssics
  • Color mostrat: Obsidian/Blanc/Grey Fog/Obsidian
  • Model: IV6050-451

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Mid Sabatilles - Nen/a

    Air Jordan 1 Mid

    109,99 €

    Completa el look