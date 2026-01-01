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Air Jordan 1 Mid Sabatilles - Nen/a - Negre/Negre/Blanc

Air Jordan 1 Mid

Sabatilles - Nen/a

114,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les AJ1 mai no deceben pel que fa a l'estil. La pell prèmium a la part superior fa que siguin més duradores. Les unitats Nike Air per sota dels peus ofereixen comoditat i un amortiment clàssic en cada trepitjada. On les lluiràs?


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IX3526-010

Air Jordan 1 Mid

114,99 €

Les AJ1 mai no deceben pel que fa a l'estil. La pell prèmium a la part superior fa que siguin més duradores. Les unitats Nike Air per sota dels peus ofereixen comoditat i un amortiment clàssic en cada trepitjada. On les lluiràs?

Avantatges

  • La part superior de pell autèntica i tela ofereix més subjecció.
  • La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
  • La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Perfil mitjà
  • Logotip Wings a la zona del turmell
  • Logotip Jumpman a la llengüeta
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IX3526-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Mid Sabatilles - Nen/a

    Air Jordan 1 Mid

    114,99 €

    Completa el look