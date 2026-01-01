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Air Jordan 1 Mid Sabatilles - Home - Negre/Cool Grey/Light Armory Blue/Negre

Air Jordan 1 Mid

Sabatilles - Home

139,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.


  • Color mostrat: Negre/Cool Grey/Light Armory Blue/Negre
  • Model: IU7672-001

Air Jordan 1 Mid

139,99 €

Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.

Detalls del producte

  • Part superior de pell
  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Zona del turmell de perfil mitjà
  • Color mostrat: Negre/Cool Grey/Light Armory Blue/Negre
  • Model: IU7672-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Mid Sabatilles - Home

    Air Jordan 1 Mid

    139,99 €

    Completa el look