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Air Jordan 1 Mid Sabatilles - Dona - Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel

Air Jordan 1 Mid

Sabatilles - Dona

30 % de descompte
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les sabatilles Air Jordan 1 Mid recuperen l’estil de la pista i la comoditat prèmium per a un look icònic. La tecnologia Air encapsulada proporciona amortiment per jugar al bàsquet, alhora que la zona del turmell enconxada ofereix més subjecció. Els cordons pigallats hi afegeixen un toc d'estil per completar el disseny.


  • Color mostrat: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Model: IQ0306-133

Air Jordan 1 Mid

30 % de descompte

Les sabatilles Air Jordan 1 Mid recuperen l’estil de la pista i la comoditat prèmium per a un look icònic. La tecnologia Air encapsulada proporciona amortiment per jugar al bàsquet, alhora que la zona del turmell enconxada ofereix més subjecció. Els cordons pigallats hi afegeixen un toc d'estil per completar el disseny.

Avantatges

  • Part superior de pell, pell sintètica i tela per a més subjecció.
  • Entresola d'escuma i amortiment Nike Air per proporcionar una comoditat lleugera.
  • Sola exterior de goma amb punts de gir que ofereixen una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Model: IQ0306-133

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Mid Sabatilles - Dona

    Air Jordan 1 Mid

    30 % de descompte

    Completa el look