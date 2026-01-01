Air Jordan 1 Mid
Sabatilles - Dona
Les sabatilles Air Jordan 1 Mid recuperen l’estil de la pista i la comoditat prèmium per a un look icònic. La tecnologia Air encapsulada proporciona amortiment per jugar al bàsquet, alhora que la zona del turmell enconxada ofereix més subjecció. Els cordons pigallats hi afegeixen un toc d'estil per completar el disseny.
- Color mostrat: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Model: IQ0306-133
Air Jordan 1 Mid
Les sabatilles Air Jordan 1 Mid recuperen l’estil de la pista i la comoditat prèmium per a un look icònic. La tecnologia Air encapsulada proporciona amortiment per jugar al bàsquet, alhora que la zona del turmell enconxada ofereix més subjecció. Els cordons pigallats hi afegeixen un toc d'estil per completar el disseny.
Avantatges
- Part superior de pell, pell sintètica i tela per a més subjecció.
- Entresola d'escuma i amortiment Nike Air per proporcionar una comoditat lleugera.
- Sola exterior de goma amb punts de gir que ofereixen una tracció duradora.
Detalls del producte
- Color mostrat: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Model: IQ0306-133
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan 1 Mid