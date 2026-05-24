Air Jordan 1 Mid Alt SE Sabatilles - Nen/a

Superbes
TamaraV268501808
Absolument magnifiques. J'adore ! Grand succès!
Aquestes AJ1 reinventen el primer model exclusiu d'MJ amb una nova versió per a la pròxima temporada. Els colors d'inspiració floral reten homenatge als estius passats amb amics, mentre que els materials d'alta qualitat, l'amortiment suau i la zona del turmell enconxada ofereixen una subjecció total perquè puguis aprofitar al màxim les tardes assolellades.
Air Jordan 1 Mid Alt SE
Aquestes AJ1 reinventen el primer model exclusiu d'MJ amb una nova versió per a la pròxima temporada. Els colors d'inspiració floral reten homenatge als estius passats amb amics, mentre que els materials d'alta qualitat, l'amortiment suau i la zona del turmell enconxada ofereixen una subjecció total perquè puguis aprofitar al màxim les tardes assolellades.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.3 estrelles
Superbes
TamaraV268501808
Absolument magnifiques. J'adore ! Grand succès!
Not as pictured
Shonteria727136229
Kind of disappointed because I brought the shoes specifically for the pretty flowers throughout the laces, but they came with only one big flower on each shoe, which doesn’t look the same as the picture.
Cute
tia190092309
Cute Jordan’s and cuties like them a lot
Air Jordan 1 Mid Alt SE