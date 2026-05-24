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Air Jordan 1 Mid Alt SE Sabatilles - Nen/a - Vast Grey/Sail/Pink Bloom/Pink Glow

Air Jordan 1 Mid Alt SE

Sabatilles - Nen/a

30 % de descompte
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Aquestes AJ1 reinventen el primer model exclusiu d'MJ amb una nova versió per a la pròxima temporada. Els colors d'inspiració floral reten homenatge als estius passats amb amics, mentre que els materials d'alta qualitat, l'amortiment suau i la zona del turmell enconxada ofereixen una subjecció total perquè puguis aprofitar al màxim les tardes assolellades.


  • Color mostrat: Vast Grey/Sail/Pink Bloom/Pink Glow
  • Model: II0592-001

Air Jordan 1 Mid Alt SE

30 % de descompte

Aquestes AJ1 reinventen el primer model exclusiu d'MJ amb una nova versió per a la pròxima temporada. Els colors d'inspiració floral reten homenatge als estius passats amb amics, mentre que els materials d'alta qualitat, l'amortiment suau i la zona del turmell enconxada ofereixen una subjecció total perquè puguis aprofitar al màxim les tardes assolellades.

Avantatges

  • La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
  • La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Perfil mitjà
  • Color mostrat: Vast Grey/Sail/Pink Bloom/Pink Glow
  • Model: II0592-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (4)

4.3 estrelles

  • Superbes

    TamaraV268501808

    Absolument magnifiques. J'adore ! Grand succès!

  • Not as pictured

    Shonteria727136229

    Kind of disappointed because I brought the shoes specifically for the pretty flowers throughout the laces, but they came with only one big flower on each shoe, which doesn’t look the same as the picture.

  • Cute

    tia190092309

    Cute Jordan’s and cuties like them a lot

Air Jordan 1 Mid Alt SE Sabatilles - Nen/a

Air Jordan 1 Mid Alt SE

30 % de descompte

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