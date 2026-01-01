Air Jordan 1 Low SE
Sabatilles - Nen/a
Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.
- Color mostrat: Summit White/Light Arctic Pink/Platejat
- Model: IV6787-100
Air Jordan 1 Low SE
Les sabatilles Air Jordan 1 Low, inspirades en les originals de 1985, ofereixen un look clàssic i impecable que és familiar i modern alhora. Aquestes sabatilles presenten un disseny icònic que es combina perfectament amb qualsevol look: de segur que sempre estaràs a punt amb elles.
Avantatges
- La part superior de pell ofereix durabilitat i estructura.
- La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
- La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.
Detalls del producte
- Entresola d'escuma
- Zona del turmell de perfil baix
- Detalls amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equipament de protecció individual
- Cordons clàssics
- Color mostrat: Summit White/Light Arctic Pink/Platejat
- Model: IV6787-100
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan 1 Low SE