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Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a - Pure Platinum/Summit White/Negre/Chile Red

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Nen/a

30 % de descompte
Pure Platinum/Summit White/Negre/Chile Red
Negre/Iron Grey/Blanc/Iced Carmine
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest disseny clàssic sempre aporta un look innovador. Les Air Jordan 1 Low SE són un model que mostra la història i el llegat de Jordan amb comoditat durant tot el dia. A més, l'etiqueta especial a la llengüeta et permet commemorar la teva pròpia història. Tria els colors i destaca amb el perfil icònic, que incorpora una combinació de materials prèmium i una unitat Air encapsulada al taló.


  • Color mostrat: Pure Platinum/Summit White/Negre/Chile Red
  • Model: II1257-002

Air Jordan 1 Low SE

30 % de descompte

Aquest disseny clàssic sempre aporta un look innovador. Les Air Jordan 1 Low SE són un model que mostra la història i el llegat de Jordan amb comoditat durant tot el dia. A més, l'etiqueta especial a la llengüeta et permet commemorar la teva pròpia història. Tria els colors i destaca amb el perfil icònic, que incorpora una combinació de materials prèmium i una unitat Air encapsulada al taló.

Avantatges

  • La part superior de pell ofereix durabilitat i estructura.
  • La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
  • La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Zona del turmell de perfil baix
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Color mostrat: Pure Platinum/Summit White/Negre/Chile Red
  • Model: II1257-002

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a

    Air Jordan 1 Low SE

    30 % de descompte

    Completa el look