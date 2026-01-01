Air Jordan 1 Low SE
Sabatilles - Nen/a
Aquest disseny clàssic sempre aporta un look innovador. Les Air Jordan 1 Low SE són un model que mostra la història i el llegat de Jordan amb comoditat durant tot el dia. A més, l'etiqueta especial a la llengüeta et permet commemorar la teva pròpia història. Tria els colors i destaca amb el perfil icònic, que incorpora una combinació de materials prèmium i una unitat Air encapsulada al taló.
- Color mostrat: Pure Platinum/Summit White/Negre/Chile Red
- Model: II1257-002
Air Jordan 1 Low SE
Aquest disseny clàssic sempre aporta un look innovador. Les Air Jordan 1 Low SE són un model que mostra la història i el llegat de Jordan amb comoditat durant tot el dia. A més, l'etiqueta especial a la llengüeta et permet commemorar la teva pròpia història. Tria els colors i destaca amb el perfil icònic, que incorpora una combinació de materials prèmium i una unitat Air encapsulada al taló.
Avantatges
- La part superior de pell ofereix durabilitat i estructura.
- La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
- La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.
Detalls del producte
- Zona del turmell de perfil baix
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Color mostrat: Pure Platinum/Summit White/Negre/Chile Red
- Model: II1257-002
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan 1 Low SE